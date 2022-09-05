Украинские хакеры установили координаты врагов с помощью фейковых женских аккаунтов, - Братчук

Украинские хакеры из группы Hackyourmom установили координаты российской военной базы возле Мелитополя, используя фейковые аккаунты привлекательных девушек.

Об этом сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Шерше ля фам. Ищите женщину". Российские военные прокололись на красивых фото украинских девушек. Одна из хакерских украинских групп поймала рашистов на их влечение к девушкам - красивым, украинским. Это была одна из баз под Мелитополем", – рассказал он.

Братчук говорит, что "девушки целые, невредимые, фото тоже". Координаты же российской базы передали украинским артиллеристам.

"Этой базы под Мелитополем больше нет. Добро пожаловать в ад, вражины", - добавил он.

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