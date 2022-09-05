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Зеленский не будет рассматривать контролируемое закрытие Запорожской АЭС для предотвращения каких-либо утечек радиации, - СМИ

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Зеленский не будет рассматривать контролируемое закрытие Запорожской АЭС для предотвращения каких-либо утечек радиации, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать контролируемое закрытие Запорожской АЭС для предотвращения каких-либо утечек радиации, учитывая, что с приближением зимы она обеспечивает энергией два региона Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на интервью Президента ABC news.

"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не согласны с этим", - сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне заняли шесть блоков крупнейшей в Европе атомной станции – Запорожской АЭС.

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"Это означает шесть Чернобылей... Они используют ядерное оружие, это и есть ядерное оружие", - подчеркнул Президент.

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Топ комментарии

  • Saul Goodman
    Спочатку здає станцію майже без бою а потім доганяє що вона виробляє енергію на два регіона і починає щось не розглядати як би від його розляду щось залежало...
  • Amber
    Він нічого не розглядає, бо він профан в цій справі , отож нехай цим
    займаються фахівці 😠
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Він не розглядав три роки захист ,важливих стратегічних об'єктів України(зокрема атомних електростанцій ) ані системами ПРО , ані ПВО,ані системою РЛС.котріб віджстежували цілі в районі цих об'єктів,ані глибокоешолонованої системи оборони цих обєктів ,озброєними "до зубів" ******** озброєнням війсковими підрозділами,Натомість "турецькі" асвальтоукладчики прокладали до цих об'єктів добрі дороги і після 24 лютого стає очевидним для чого "зе влада" це робила.
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