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Россияне объявили вознаграждение в 1 млн рублей за захват в ВСУ платформы для эвакуации раненых THeMIS

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Россияне объявили вознаграждение в 1 млн рублей за захват в ВСУ платформы для эвакуации раненых THeMIS
Российские оккупанты обещают заплатить 1 млн рублей тому, кто захватит платформу для эвакуации раненых THeMIS, которую Украина получила от Эстонии.

Об этом пишет в телеграмме российский пропагандист Александр Коц, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, вознаграждение объявила российская научно-исследовательская организация "Центр анализа стратегий и технологий".

Платформы интересуют оккупантов из-за "безоговорочного технического интереса". Тем, кто доставит россиянам платформу THeMIS "в более или менее целом виде", россияне обещают 1 млн рублей.

Отмечается, что предложение согласовано с соответствующими военными структурами РФ. А вознаграждение заплатят после того, как Минобороны России выдаст "вывод об осмотре трофея".

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THeMIS – изделие эстонской компании Milrem Robotics. Этот робот предназначен для того, чтобы вывозить раненых бойцов из-под обстрелов. Платформа оснащена камерами, позволяющими проверять опасные зоны, не рискуя жизнью военных. "THeMIS" управляется с помощью пульта ДУ. Платформу можно запрограммировать на перемещение между разными точками.

Подобные платформы уже приобрели вооруженные силы 11 стран. Эстония, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Великобритания и США используют их в основном с экспериментальными целями.

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В Украине THeMIS намерены впервые полноценно применить в условиях боевых действий.

Топ комментарии

  • Артм Воронцов
    бачу е замовлення для наших теслярів - робимо макет з дарева мінуемо його та лишаємо в полі....кмітливі кацапи знайдуть свою винагороду.......
  • Djala Pribila
    Наскільки пам'ятаю саме цього робота повністю було оплачено Порошенком без залученням зборів на ГО "Справа Громад".
    Та й питання не в тому...в статті кажуть що саме Естонія нам передала, а про Пороха не згадується. Якось не гарно.
  • Olga Mansika
    Купив Порох.Бірюков про це писав.
    Тут отдельный абзац о том, что Петр Порошенко его купил самостоятельно, без участия Справы Громад. Ибо наш баланс так перегружен текущими проектами, что мы просто уже не вытягиваем, что грустно. Но робот все равно тут, а это главное!
    Порох з Госпітальєрами створили проект "Журавель" в пам'ять загиблого солдата Журавля.
    Ми спільно з «Госпітальєрами» хочемо започаткувати проект «Журавель» на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під'їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п'ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок йде на хвилини, і врятувати життя», - пояснює Петро Порошенко.(С)
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