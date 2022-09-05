Россияне объявили вознаграждение в 1 млн рублей за захват в ВСУ платформы для эвакуации раненых THeMIS

Российские оккупанты обещают заплатить 1 млн рублей тому, кто захватит платформу для эвакуации раненых THeMIS, которую Украина получила от Эстонии.

Об этом пишет в телеграмме российский пропагандист Александр Коц, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, вознаграждение объявила российская научно-исследовательская организация "Центр анализа стратегий и технологий".

Платформы интересуют оккупантов из-за "безоговорочного технического интереса". Тем, кто доставит россиянам платформу THeMIS "в более или менее целом виде", россияне обещают 1 млн рублей.

Отмечается, что предложение согласовано с соответствующими военными структурами РФ. А вознаграждение заплатят после того, как Минобороны России выдаст "вывод об осмотре трофея".

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THeMIS – изделие эстонской компании Milrem Robotics. Этот робот предназначен для того, чтобы вывозить раненых бойцов из-под обстрелов. Платформа оснащена камерами, позволяющими проверять опасные зоны, не рискуя жизнью военных. "THeMIS" управляется с помощью пульта ДУ. Платформу можно запрограммировать на перемещение между разными точками.

Подобные платформы уже приобрели вооруженные силы 11 стран. Эстония, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Великобритания и США используют их в основном с экспериментальными целями.

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В Украине THeMIS намерены впервые полноценно применить в условиях боевых действий.