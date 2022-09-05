Великобритания расширит программу обучения украинских военных

Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных - речь идет об обучении десятков тысяч солдат.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Sky News.

Продолжительность боевого курса продлена с 3 до 5 недель, большая часть обучения будет и дальше проходить в Великобритании, подальше от угрозы российских ракетных ударов.

Учения на военных базах Великобритании прошли около 4,7 тыс. украинских воинов. Командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украине будут нужны новые войска для борьбы с вторжением России.

Военные инструкторы из восьми других стран, включая Новую Зеландию, Швецию и Нидерланды, объединились со своими британскими коллегами для проведения расширенной учебной миссии.

"Учебный курс быстро развивался, и сейчас мы продлеваем его до пяти недель, чтобы обеспечить лучшую подготовку украинских солдат, которые в скором времени будут готовы к активным боевым действиям", - сказал министр обороны Великобритании Бен Воллес.

Основной курс, предлагаемый Великобританией, базируется на базовой подготовке пехоты. Он включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, маскировку и тактику патрулирования. Дополнительные две недели позволят получить более продвинутую подготовку, например, по окопной и городской войне, операциям на транспортных средствах и обучению на поле боя в имитированных боевых условиях.

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