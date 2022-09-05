Новости • Война

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,8 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2068 танков и 4459 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

8 57418
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,8 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2068 танков и 4459 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 сентября потери личного состава противника составляют около 49 800 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.09 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 49 800 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 2068 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин - 4 459 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 1 157 (+10) ед,
  • РСЗО - 294 (+1) ед,
  • средств ПВО - 156 (+3) ед,
  • самолетов - 236 (+1) ед,
  • вертолетов - 206 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),
  • крылатых ракет - 205 (+2),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 286 (+10) ед,
  • специальной техники – 107 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

Также читайте: Российские захватчики ночью ударили по пригороду Запорожья, - городской совет

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,8 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2068 танков и 4459 бронированных машин 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 1sarmat
    На завтра буде 50000+
  • Aleksey NotBad
    опять танков и арты намолотили, красавцы!
  • Amber
    Кількість техніки і кількість кацапів , які здохли на нашій землі - вражає!!

    Честь і хвала нашим славним Воінам 😠👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости