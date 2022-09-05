Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,8 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2068 танков и 4459 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 сентября потери личного состава противника составляют около 49 800 человек.