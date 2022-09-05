"Слуги народа" готовятся разворовывать деньги, которые Запад дает на финансирование армии - Шабунин

Нардепы "Слуги народа" хотят провести через Раду законопроект, которым будут срывать конкурс на главу НАБУ и упростят процедуру его увольнения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Во время, когда ВСУ платит самую дорогую цену на фронте, Слуги Народа готовятся разворовывать деньги, которые Запад дает на финансирование армии. С начала полномасштабной войны Украина получила от Запада 17,5 млрд долларов, что составляет около 60% всего украинского бюджета. 60% украинского бюджета Запад финансирует, надеясь на наличие у украинской власти если не совести, то хотя бы ума. Ума, чтобы из этого бюджета не воровать", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, "Слуги народа" проведут через комитет законопроект, которым "будут срывать конкурс на Директора НАБУ, а также упростят процедуру его увольнения".

"Уже на этой неделе фракция Зеленского собирается протянуть этот законопроект через Раду. Помогите, пожалуйста, найти другую мотивацию этих действий, кроме как желание безнаказанно воровать. Воровать в частности у военных и семей, оставшихся без своих домов без страха быть наказанными. Как думаете, какой будет реакция западных союзников на это свинство? Может, они еще больше денег будут давать? Может, на лучших условиях? Мерзость этой истории даже меня в ступор вгоняет. Знает ли об этом Зеленский – решайте сами. Мы точно знаем, что руководит этой историей Ермак лично", - подытожил глава ЦПК.

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