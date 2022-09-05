Украинские защитники уничтожили 2 вражеских БПЛА на Херсонщине и сбили ракету Х-59 над Николаевщиной

Силы противовоздушной обороны вчера, 4 сентября, уничтожили 2 российских беспилотника и управляемую авиационную ракету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВС Украины.

"4 сентября, около 23.00 часов, в Бериславском районе Херсонщины, силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Также в небе над Николаевщиной сбита управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенная российским истребителем.