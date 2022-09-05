Войска РФ остаются на территории ЗАЭС с оружием и боеприпасами, - "Энергоатом"

В машинных залах 1-го и 2-го блоков находятся грузовики с оружием и боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС продолжает свою работу. Военные России остаются на площадке ЗАЭС, а в машинных залах 1-го и 2-го блоков расположены грузовики с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", в настоящее время в работе остается только 6-й энергоблок, который подает электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет.

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