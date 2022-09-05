Украина контролирует примерно 45% Донецкой области, - председатель ОВА Кириленко

Около 45% Донецкой области остаются подконтрольными Украине.

Об этом заявил глава ОВА Павел Кириленко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наступательные действия врага не преуспевают… Попытки наступательных действий врага не прекращаются на основных ключевых направлениях, это Бахмутское направление, Авдеевское направление, там, где враг уже в течение многих недель продолжает наступать, перенося, как они говорят, сроки выхода к административным границам Донецкой области. Однако успеха их действия не имеют", - сказал Кириленко.

По его словам, в Донецкой области территория, которая контролируется украинскими властями до процесса полной деоккупации региона, составляет примерно в процентном соотношении 45%. Эта территория постоянно обстреливается захватчиками, и, к сожалению, это приводит к росту числа жертв и пострадавших среди мирного населения.

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"Враг со своих многочисленных наступательных действий успеха не имеет на фронте. Но обстрелы области, общественной инфраструктуры, как населенных пунктов больших городов вдоль линии фронта, так и по всей области фактически продолжаются ежедневно. Результатами обстрелов являются, к сожалению, ежедневные жертвы и раненые среди мирного населения. И такие факты мы фиксируем, к сожалению, каждый день", - заявил руководитель области.