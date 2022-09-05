Иранские беспилотники в РФ - не так страшны, как их малюют, - Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы Украины имеют большой боевой опыт сбивания дронов, и ударные беспилотники, которые Иран передал России, постигнет та же участь, что и остальные БПЛА, которые применяет враг.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он пояснил, что иранские беспилотники могут нести втрое большее вооружение, чем "Байрактары". Но при этом остаются для украинских ракетчиков обычными целями.

"Это обычная цель, которую будут сбивать наши зенитные ракетные войска. Как это делают сейчас с "Орланами", с "Форпостами" российскими. Единственное, что нужно делать поправку на то, что это – современный ударный дрон. Но мы не знаем качество его производства, потому что Иран его делал не совсем честно из контрабандных частей, потому что страна под санкциями", - сказал Игнат.

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Он добавил, что управлять таким дроном непросто: экипаж по меньшей мере из двух человек должен пройти летную практику, боевое согласование, научиться наносить удары по наземным целям.

"Будем надеяться, что он не слишком хорошо сделан, а наши зенитчики будут сбивать их как и все остальные БПЛА врага", - добавил Игнат.

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Напомним, ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источник сообщил, что Иран передал РФ боевые беспилотники "Shahed 129".

Позже CNN сообщил, что россияне учатся работать с иранскими беспилотниками. Эту информацию также подтвердил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

По данным СМИ, Россия получила от Ирана сотни беспилотников и намерена использовать их в войне против Украины.