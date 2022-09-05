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"Отдери рашизм": в Херсоне запустили акцию по уничтожению агиток оккупантов

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"Отдери рашизм": в Херсоне запустили акцию по уничтожению агиток оккупантов
Херсонцев призывают собирать, сдирать и уничтожать листовки и объявления, размещенные оккупантами, а также российские флаги.

Об этом сообщает движение сопротивления "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.

"Мы запустили флеш-моб "Віддери рашизм" - акция по сбору макулатуры - агитационной продукции рашистов. Собирайте листовки, сдирайте объявления с подъездов, российские флаги. Очищайте свои города от рашизма! Наиболее результативные работы опубликуем на нашем канале", - в сообщении.

Условия акции:

1) Собрать "макулатуру" или повредить ее, порвать, выбросить в помойку.

2) Сфотографировать это или снять видео.

3) Результат отправить на @yellowribbonUA_manager.

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Топ комментарии

  • буков
    .. На Кубані.
  • Вал Кочин
    Краще "віддери рашиста"
  • Владислав Ткаченко ca740de2
    акция"Вздерни рашиста")
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