"Отдери рашизм": в Херсоне запустили акцию по уничтожению агиток оккупантов
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Херсонцев призывают собирать, сдирать и уничтожать листовки и объявления, размещенные оккупантами, а также российские флаги.
Об этом сообщает движение сопротивления "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.
"Мы запустили флеш-моб "Віддери рашизм" - акция по сбору макулатуры - агитационной продукции рашистов. Собирайте листовки, сдирайте объявления с подъездов, российские флаги. Очищайте свои города от рашизма! Наиболее результативные работы опубликуем на нашем канале", - в сообщении.
Условия акции:
1) Собрать "макулатуру" или повредить ее, порвать, выбросить в помойку.
2) Сфотографировать это или снять видео.
3) Результат отправить на @yellowribbonUA_manager.