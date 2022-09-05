В Киеве из-за смога самый грязный воздух в мире. ИНФОГРАФИКА
5 94822
В украинской столице зафиксирован самый высокий показатель загрязнения воздуха среди всех городов мира.
Об этом свидетельствуют данные сервиса QiAir, сообщает Цензор.НЕТ.
Показатель загрязненности воздуха в Киеве в обед 5 сентября составляет 156, на втором месте расположилась столица Колумбии Богота (154), а на третьем – Кувейт (134).
В КГГА предупреждают, что смог в столице задержится два дня.
"Задымленность в Киеве будет удерживаться 5-6 сентября. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер", - говорится в сообщении.
Власти просят людей держать окна закрытыми и отказаться от длительных прогулок.