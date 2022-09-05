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В Киеве из-за смога самый грязный воздух в мире. ИНФОГРАФИКА

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В Киеве из-за смога самый грязный воздух в мире. ИНФОГРАФИКА
В украинской столице зафиксирован самый высокий показатель загрязнения воздуха среди всех городов мира.

Об этом свидетельствуют данные сервиса QiAir, сообщает Цензор.НЕТ.

Показатель загрязненности воздуха в Киеве в обед 5 сентября составляет 156, на втором месте расположилась столица Колумбии Богота (154), а на третьем – Кувейт (134).

В КГГА предупреждают, что смог в столице задержится два дня.

"Задымленность в Киеве будет удерживаться 5-6 сентября. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер", - говорится в сообщении.

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Власти просят людей держать окна закрытыми и отказаться от длительных прогулок.

В Киеве из-за смога самый грязный воздух в мире 01

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    зачем брехать... уже до загрязнения воздуха дошли... вот же быдлота... поедьте в Мехико или Каир...
  • Александр Манохин
    С Колумбией - понятно, там "коксохимы" работают на всю.. Неужели все забруднення от зеленой тухлятины? Чі це Віталік винуватий? Не - невже Порох?
  • буков
    Зайшов на той сайт, нема там Києва.

    Cities with high air pollution (AQI)




    #MAJOR CITYUS AQI

    1



    Bogota, Colombia

    154

    2



    Kuwait City, Kuwait

    144

    3



    Lima, Peru

    132

    4



    Jakarta, Indonesia

    124

    5



    Sarajevo, Bosnia Herzegovina

    99

    6



    Wuhan, China

    93

    7



    Shenzhen, China

    88

    8



    Guangzhou, China

    88

    9



    Tehran, Iran

    86

    10



    Kathmandu, Nepal

    85

    12:00, Sep 05
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