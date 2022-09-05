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Наличие визы еще не гарантирует россиянам въезд в ЕС, - Боррель

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Наличие визы еще не гарантирует россиянам въезд в ЕС, - Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что наличие визы не будет гарантировать россиянам въезд в ЕС.

Об этом он сообщил во время выступления на межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики ЕС в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он сказал, что слышал от участников конференции о том, что ЕС не должен выдавать визы гражданам России вообще, но "это не то, о чем договорились министры".

Главы МИД Европейского Союза договорились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с 2007 года. И хотя полного запрета на выдачу туристических виз россиянам не будет, Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

"То, что у меня есть виза, не значит, что у меня есть право на въезд в ту или иную страну. Может так случиться, что человека не пропустят даже с визой. Например, в США, имея визу, вы можете получить отказ на въезд по той или иной причине. То же касается и Европы", — сказал Боррель.

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Он добавил, что отмены всех шенгенских виз, выданных россиянам, не будет.

Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом этого не сделает.

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Тенденция радует. С одной стороны всё очень медленно, но с другой. Вот хоть кто-нибудь мог предположить, полгода назад, что свиноте будут ограничивать визы и рассматривать полный запрет на въезд в ЕС?! Ситуация точь в точь как с касками. Помните, как велись дискуссии, стоит ли отправлять в Украину каски? А ведь это было только весной, совсем недавно. Думаю, так же будет и с визами. Благодаря Украине мир увидел истинное рыло кацапни. Благодаря Украине мир увидел, что кацапне можно и нужно противостоять военным путем.
  • Stanisław Lipski e940d0e5
    Але якщо росіяни дізнаються що є ризик що вони могуть оплативши візу не в'їхати, це їх стресуватиме ще більше, тобто вони взагалі не підуть просити про візу. Це гарна гра.
  • Evgeny N
    Ото буде "красівоє" десь на кордоні з ЄС для чергового "кримнаша": за візу заплатив, за путівку/дорогу/страхування сплатив, намріяв собі раю в серед клятих гейропейців і... Отримав копняка під зад!

    Скільки ж матюків прикордонники та митники вислухають - ой-йой!!! Але най не ображаються - то просто вялічіє і скрєпи будуть виходити
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