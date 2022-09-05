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Таран был поставлен ОП для срыва подготовки к войне с РФ, его первого нужно отправить на допрос, – нардеп "Голоса", воин Костенко

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Таран был поставлен ОП для срыва подготовки к войне с РФ, его первого нужно отправить на допрос, – нардеп "Голоса", воин Костенко
Экс-глава Минобороны Андрей Таран был человеком, на котором Украина потеряла время для подготовки к войне с РФ.

Об этом в интервью НВ заявил нардеп "Голоса", который сейчас защищает Юг, Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"С моей точки зрения, (Таран. – Ред.) это человек, которого первым нужно на допрос за срыв подготовки к войне с РФ. Потому что он для этого, я считаю, и был поставлен руководством Офиса Президента. Для того, чтобы сорвать все эти процедуры", - сказал парламентарий.

Костенко отметил, что назначение Тарана послом в Словении вызывает вопросы.

"Все люди, которые в Минобороны сейчас на ключевых должностях, они все назначаются через Офис Президента, поэтому здесь нужно понимать, кто этих людей назначает. Потому что я говорил с заместителями на этот счет. Даже заместителей заместителей нужно идти и согласовывать в Офис Президента, чтобы их назначили", - подчеркнул нардеп.

Парламентарий вспомнил, что когда министром обороны был Таран, то он приходил на заседание Комитета ВР и был человеком, который "вообще не разбирается в вопросах обороны".

"Вопрос срыва гособоронзаказа постоянно стоял. И заказы, которые делались непосредственно Минобороны через Генштаб, они не отвечали требованиям, которые были именно для войны. В целом финансирование армии было не на достаточно высоком уровне именно для подготовки к войне. Мы строили дороги. Когда Таран пришел, он сказал, что мы в НАТО не идем, нам это не нужно. Это человек (Таран. – Ред.), на котором мы потеряли время для подготовки к войне. Был Загороднюк, у него были прорывы, он только начал, а потом увидели, что "мы не туда идем, надо своего человека", поставили Тарана", - добавил Костенко.

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Топ комментарии

  • Микола Мазуренко
    Починати теба з вови оманського, щоб не кришував крис.
  • vityana Opek
    Яка різниця як висловився шановний пан Костенко поки країною "рулить" ОП на чолі зі зрадником Дєрмаком, тупоголового холуя Тарана ніхто допитувати не буде із зрозумілих причин. На себе це шобло виходити точно не буде, є лишень маленький шанс що таран спробує політати з верхніх етажів чи щось подібне.
  • rock-n-roll
    Костенко дуже м'якенько висловився.
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