Таран был поставлен ОП для срыва подготовки к войне с РФ, его первого нужно отправить на допрос, – нардеп "Голоса", воин Костенко

Экс-глава Минобороны Андрей Таран был человеком, на котором Украина потеряла время для подготовки к войне с РФ.

Об этом в интервью НВ заявил нардеп "Голоса", который сейчас защищает Юг, Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"С моей точки зрения, (Таран. – Ред.) это человек, которого первым нужно на допрос за срыв подготовки к войне с РФ. Потому что он для этого, я считаю, и был поставлен руководством Офиса Президента. Для того, чтобы сорвать все эти процедуры", - сказал парламентарий.

Костенко отметил, что назначение Тарана послом в Словении вызывает вопросы.

"Все люди, которые в Минобороны сейчас на ключевых должностях, они все назначаются через Офис Президента, поэтому здесь нужно понимать, кто этих людей назначает. Потому что я говорил с заместителями на этот счет. Даже заместителей заместителей нужно идти и согласовывать в Офис Президента, чтобы их назначили", - подчеркнул нардеп.

Парламентарий вспомнил, что когда министром обороны был Таран, то он приходил на заседание Комитета ВР и был человеком, который "вообще не разбирается в вопросах обороны".

"Вопрос срыва гособоронзаказа постоянно стоял. И заказы, которые делались непосредственно Минобороны через Генштаб, они не отвечали требованиям, которые были именно для войны. В целом финансирование армии было не на достаточно высоком уровне именно для подготовки к войне. Мы строили дороги. Когда Таран пришел, он сказал, что мы в НАТО не идем, нам это не нужно. Это человек (Таран. – Ред.), на котором мы потеряли время для подготовки к войне. Был Загороднюк, у него были прорывы, он только начал, а потом увидели, что "мы не туда идем, надо своего человека", поставили Тарана", - добавил Костенко.

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