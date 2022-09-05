Спецназовцы ГУР уничтожили склад бюллетеней для "референдума" и базу ФСБ в Каменце-Днепровской
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГУР МО Украины.
"В нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени. В частности, управление Государственной казначейской службы. Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом, склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены.
Вместе с этим разбито место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего склад бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что оккупанты ввели жесткий комендантский час в городе с 7.00. Над городом замечены военные вертолеты.
В результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало.