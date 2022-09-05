Элизабет Трасс станет новым премьером Великобритании

Министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс официально объявили победительницей избирательной гонки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Сегодня Трасс официально объявили победительницей избирательной гонки.

2 сентября завершилось голосование членов Консервативной партии за кандидатуры министра иностранных дел Лиз Трасс или экс-министра финансов Риши Сунака.

Напомним, в предвыборном видеоролике Трасс обещала обеспечить поражение Путина в Украине.

Также Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она получит пост премьер-министра.

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