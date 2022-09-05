Элизабет Трасс станет новым премьером Великобритании
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Министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс официально объявили победительницей избирательной гонки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Сегодня Трасс официально объявили победительницей избирательной гонки.
2 сентября завершилось голосование членов Консервативной партии за кандидатуры министра иностранных дел Лиз Трасс или экс-министра финансов Риши Сунака.
Напомним, в предвыборном видеоролике Трасс обещала обеспечить поражение Путина в Украине.
Также Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она получит пост премьер-министра.