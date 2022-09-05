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Элизабет Трасс станет новым премьером Великобритании

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Элизабет Трасс станет новым премьером Великобритании
Министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс официально объявили победительницей избирательной гонки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Сегодня Трасс официально объявили победительницей избирательной гонки.

2 сентября завершилось голосование членов Консервативной партии за кандидатуры министра иностранных дел Лиз Трасс или экс-министра финансов Риши Сунака.

Напомним, в предвыборном видеоролике Трасс обещала обеспечить поражение Путина в Украине.

Также Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она получит пост премьер-министра.

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Топ комментарии

  • xander 9cf28439
    Дуже хороша новина. А Боріса чекаємо на посту генсека НАТО.
  • Dev Dev
    і що москалі не довго радувались, коли Бориса знімали з посади.

    тепер вам пізд@ буде ще більша!
  • nav svargi
    nu vse...sevodne na vatnom TV budut rvatsa perdaki

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