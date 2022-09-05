В Харькове разоблачили писателя-пропагандиста из оккупированной Горловки, отрицавшего существование Украины
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По данным следствия, писатель из временно оккупированной Горловки Донецкой области, год назад переехавший в Харьков, распространял материалы, в которых поддерживает действия РФ.
Как сообщает Офис генпрокурора, в марте он дал интервью одному из российских каналов, в котором публично оправдал российское вторжение, сообщает Цензор.НЕТ.
В марте во время интервью для российского канала литературный деятель псевдореспублик рассказал, что именно украинские военные 8 лет бомбили и уничтожали Донбасс. Подозреваемый также отметил, что вооруженная агрессия РФ помогает урегулировать гражданский конфликт, потому что с 2014 года Украины как государства больше не существует.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).