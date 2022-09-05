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В Харькове разоблачили писателя-пропагандиста из оккупированной Горловки, отрицавшего существование Украины

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В Харькове разоблачили писателя-пропагандиста из оккупированной Горловки, отрицавшего существование Украины
По данным следствия, писатель из временно оккупированной Горловки Донецкой области, год назад переехавший в Харьков, распространял материалы, в которых поддерживает действия РФ.

Как сообщает Офис генпрокурора, в марте он дал интервью одному из российских каналов, в котором публично оправдал российское вторжение, сообщает Цензор.НЕТ.

В марте во время интервью для российского канала литературный деятель псевдореспублик рассказал, что именно украинские военные 8 лет бомбили и уничтожали Донбасс. Подозреваемый также отметил, что вооруженная агрессия РФ помогает урегулировать гражданский конфликт, потому что с 2014 года Украины как государства больше не существует.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

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Топ комментарии

  • Mykhaylo Yeroshenko 94cf8af1
    Ну да, в Горловке стишков не попишешь особо, не ценят поэтов.
    В Харькове поприятней.
  • Amber
    А морду закривати не потрібно , бо ми маємо право бачити цю бидляцьку пику !
  • Amber
    В Горлівці кацапи всіх гребуть на війну , а в Харкові спокійно можна
    заробляти рашинське бабло за брехню !!
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