ВСУ ликвидировали до 400 оккупантов и повредили 100 единиц вражеской техники в Кременной Луганской области

По итогам последних недель, во временно оккупированной Кременной Луганской области украинские военные ликвидировали до 400 российских оккупантов. Кроме того, бойцы ВСУ вывели из строя около 100 единиц вражеской техники.