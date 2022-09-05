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ВСУ ликвидировали до 400 оккупантов и повредили 100 единиц вражеской техники в Кременной Луганской области

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ВСУ ликвидировали до 400 оккупантов и повредили 100 единиц вражеской техники в Кременной Луганской области
По итогам последних недель, во временно оккупированной Кременной Луганской области украинские военные ликвидировали до 400 российских оккупантов. Кроме того, бойцы ВСУ вывели из строя около 100 единиц вражеской техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 5 сентября, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В Кременной отличные результаты для ВСУ – после "хлопка" разрушены несколько зданий, где располагались российские военные: потери составляют до 400 человек личного состава, около 100 единиц техники вышло из строя", - говорится в сообщении.

Читайте: Более 300 российских оккупантов погибли вследствие "хлопков" в Кременной, - Гайдай

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Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    СЛАВА ЗСУ!
  • Hanka Panyanka
    сподіваюсь, що ці втрати безповоротні...
  • nav svargi
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