Мосты на Херсонщине непроездные, уничтожены три понтонные переправы врага, - ОК "Південь"
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге 5 сентября.
Как отмечается, спикера просили объяснить слова "держать под огневым контролем". Гуменюк отметила, что военная лексика уже прочно вошла в лексикон украинцев, поскольку военное положение длится уже более полугода.
"Мы держим под огневым контролем, потому что не являемся разрушителями, не уничтожаем нашу инфраструктуру, но не даем врагу возможности использовать ее в своих интересах.
То есть те поражения, которые были нанесены по объектам, достаточно красноречивы, чтобы эти объекты не использовались. Но оккупанты продолжают это делать, несмотря на то, что это связано с риском для жизни. Они продолжают попытки переправлять на грани риска тяжелую технику и боеприпасы. Следствием чего и явилось разрушение определенных секций (Каховского моста),, поскольку они не выдержали этой нагрузки.
На данный момент все эти артерии абсолютно непроездные, именно поэтому они (россияне -ред.) настраивают альтернативные пути (паромные, понтонные и баржовые переправы). Мы и их тоже держим под огневым контролем. Уже три понтонные переправы уничтожены".