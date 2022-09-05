28 российских военных и два склада боеприпасов ликвидировали в Херсонской области

В Херсонской области силы обороны Украины ликвидировали 28 российских захватчиков, две вражеские гаубицы и два склада боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке оперативное командование "Південь".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневые задачи выполнялись по понтонной переправе в районе Каховского моста, по логистическим и управленческим объектам оккупационных войск. Подтвержденные потери врага составляют 28 рашистов, 2 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С", 3 единицы автобронетехники и 2 склада боеприпасов в Херсонском районе", – говорится в сообщении.

По данным командования, на сегодняшний день обстановка в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная. Противник ведет оборонительные бои, производит обстрелы населенных пунктов как вдоль линии столкновения, так и в тыловых районах.

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Для корректировки огня захватчики активизируют воздушную разведку. В частности, в районе Высокополья дважды за ночь были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".