"Слуги народа" провели через комитет ВР законопроект, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, позора будет больше, чем во время конкурса на главу САП, - Шабунин
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Как мы и предупреждали, Слуги только что провели через комитет законопроект №7654, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, а также упрощают процедуру его увольнения. Голосование в Раде состоится, скорее всего, завтра. Депутаты Зеленского прямо на комитете запихали в проект норму, которой убивают требование о политической независимости будущего директора НАБУ.
Действующий закон прямо запрещает представляться кандидатам, которые последние 2 года работали в руководящих органах партии и/или были с ней в договорных отношениях. Теперь депутаты это ограничение упраздняют (достаточно прекратить такую деятельность прямо перед представлением на конкурс)", - говорится в сообщении.
Шабунин заявил, что позже сообщит, кого именно Банковая будет "проталкивать" на должность директора НАБУ.
Позора будет больше, чем во время конкурса на руководителя САП. Напомню, что нормальный конкурс на директора НАБУ был и остается одним из требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Также напомню, что с начала полномасштабной войны Украина получила от Запада 17,5 млрд долларов, что составляет около 60% всего украинского бюджета. У меня большие сомнения, что Запад и дальше будет давать деньги (в нужных объемах) властям, которые атакуют независимые НАБУ/САП.
Потому что целью таких атак может быть только одно – желание обезопасить своих от наказания за коррупционные преступления. Других мотивов просто нет. Например, глава этого комитета ВРУ (и он же главный автор законопроекта) – Андрей Клочко – сам является фигурантом дела НАБУ. 70-летняя мать этого Слуги Народа за время его депутатства приобрела недвижимости на 14,5 млн. грн. и автомобиль Tesla. Команда Зеленского уже превращает этот конкурс в позор еще больший, чем было при избрании руководителя САП", - подытожил глава ЦПК.