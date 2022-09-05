На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединяющую станцию ​​с энергосистемой Украины, - "Энергоатом"

Сегодня, 5 сентября, в результате постоянных обстрелов оккупантами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Энергоатоме".

"За последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС - Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС - Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС - Мелитополь. Также повреждено АО 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше", - говорится в сообщении.

Зазначається, що сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна.

Отмечается, что сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная.

"Это последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины! Как следствие – был разгружен и отключен от сети энергоблок №6, который сейчас питает собственные нужды ЗАЭС", - отмечают в "Энергоатоме".

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