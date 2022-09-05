Отмена "зеленого" тарифа стала бы экономической ядерной бомбой для Украины, - Копач

Односторонняя отмена украинским правительством "зеленого" тарифа нарушит обязательства перед инвесторами и станет "экономической ядерной бомбой" для Украины.

Об этом в колонке для Интерфакс-Украина заявил экс-директор Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач, передает Цензор.НЕТ.

"Председатель НКРЭКУ господин Ущаповский недавно начал говорить об инициативе отмены "зеленого" тарифа на время военного положения из-за нехватки средств. Как уже говорилось, средств хватает, но есть другие интересы в их использовании. Отмена "зеленого" тарифа была бы так называемой экономической ядерной бомбой ", – пишет Компач.

По его словам, "Укрэнерго" перестало платить "Гарантированному покупателю" за производителей ВИЭ вопреки обязательствам и наличию достаточных средств от тарифа на передачу, кредитов ЕБРР и ЕИБ и прибыльного экспорта электроэнергии, который ЕС разрешил как помощь в ситуации с ликвидностью в электроэнергетическом секторе Украины.

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Рыночная стоимость одного МВт-ч от украинских производителей ВИЭ при экспорте в ЕС в четыре раза превышает стоимость "зеленого" тарифа. Причиной отсутствия платежей со стороны "Укрэнерго" очевидно является стремление экономить средства на финансирование неэффективных государственных электростанций для закупки угля. Далее Укрэнерго покупает услуги по уменьшению нагрузки ВИЭ с поддержкой, но не оплачивает их.

В прошлом в Украине наблюдались хронические проблемы с верховенством права. Война непременно закончится, но проблема верховенства права останется, а толерантность значительно уменьшится. Послевоенное восстановление будет базироваться прежде всего на частных инвестициях. Все западные союзники испытывают проблемы с ростом государственного долга, повышением цен на энергоносители и будущей рецессией, поэтому, ввиду этого, вряд ли будет большое желание выделять значительные государственные средства на восстановление Украины", - отметил Копач.

Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы. По его словам, у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.