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Зеленский и Макрон проговорили более полутора часов: о ситуации на фронте, МАГАТЭ и Запорожской АЭС

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Зеленский и Макрон проговорили более полутора часов: о ситуации на фронте, МАГАТЭ и Запорожской АЭС
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели переговоры, которые длились более 1,5 часов.

Об этом сообщил Зеленский в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел предметные более чем полуторачасовые переговоры с президентом Эмманюэлем Макроном. Проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - рассказал он.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Контролировал сдачу начальник СБУ Запорожской области Безрукий, после сдачи АЭС, в марте, Зеленский ему присвоил звание генерала. Безрукий до сих пор на своей должности и крышует запорожскую банду, поэтому шансов по разворовыванию гуманитарки нет, при гундосе
  • Павло ШОвте
    ********** пообещал, что оккупанты будут с электроэнергией. И я ему верю!
  • Павло ШОвте
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