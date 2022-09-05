Зеленский и Макрон проговорили более полутора часов: о ситуации на фронте, МАГАТЭ и Запорожской АЭС
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Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели переговоры, которые длились более 1,5 часов.
Об этом сообщил Зеленский в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Провел предметные более чем полуторачасовые переговоры с президентом Эмманюэлем Макроном. Проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - рассказал он.