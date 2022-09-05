Комитет Рады поддержал законопроект о добровольном военном учете для женщин

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект, которым предлагается сделать добровольным военный учет для женщин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает народный депутат Роксолана Пидласа в Facebook.

"Комитет нацбезопасности и обороны одобрил (в 1 чтении) законопроект, делающий военный учет для женщин добровольным. Надеюсь на скорейшее голосование в зале", - написала Пидласа.

Как отметил в своем телеграм-канале Алексей Гончаренко, комитет принял за основу законопроект Максима Бужанского, где отмечается, что женщины, имеющие медицинскую специальность, обязательно берутся на военный учет. Другие же – по собственному желанию.

"В частности, в своем законопроекте я предлагал, чтобы все женщины, пригодные к военной службе, могли лишь добровольно становиться на военный учет", - добавил политик.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство обороны Украины внесло предложения в Раду, направленные на урегулирование вопроса постановки женщин на военный учет.

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