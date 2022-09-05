В Кремле понимают, что явка на "референдумах" в Украине будет низкой, - миссия США в ОБСЕ

Российские чиновники знают, что их ненавидят в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает миссия США в ОБСЕ.

"Официальные лица России озабочены низкой явкой избирателей на этих фиктивных "референдумах". Конечно, это не удивительно, учитывая жестокость российской военной кампании и широкое противодействие попыткам России колонизировать украинскую землю. И мы считаем, что российские чиновники знают, что их ненавидят в Украине. Они это очень хорошо знают", – говорится в сообщении.

В миссии отметили, что любые заявления Кремля о том, что "народ Украины стремится быть аннексированным Россией", откровенная ложь и пропаганда.

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"Прозрачные и свободные опросы общественного мнения свидетельствуют об обратном. Согласно опросу Чикагского университета, подавляющее количество граждан Украины выступает против российской агрессии и оккупации. 97% граждан Украины считают вторжение России главной угрозой безопасности Украины, и такой же процент желает, чтобы Россия компенсировала Украине смерти и разрушения, которые она повлекла.

Сейчас большинство граждан Украины видят свое будущее отдельно от России. Только 3% граждан Украины хотят, чтобы Украина присоединилась к возглавляемому Россией Евразийскому таможенному союзу, а 90% хотят, чтобы Украина стала членом ЕС", - добавили в миссии.