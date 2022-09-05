Россия запретила въезд Шону Пенну и Бену Стиллеру за визиты в Украину
Список из 25 граждан США, в котором кроме звезд фигурируют чиновники, бизнесмены и сотрудники неправительственных организаций, опубликован на сайте российского министерства иностранных дел. Об этом сообщает "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
На сайте ведомства указано, что такое решение было принято "в порядке ответных мер на персональные санкции против граждан России, которые постоянно расширяются администрацией Дж.Байдена".
Напомним, Шон Пенн находился в Киеве в момент начала полномасштабной войны. Как отмечал актер, украинский народ и президент "стали историческими символами отваги и принципов". Второй раз Пенн посещал Украину в июне.
По словам Бена Стиллера, который тоже был в Украине летом, ему было важно собственными глазами увидеть все происходящее и рассказать миру, что война должна прекратиться.