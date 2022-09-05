Новости

Россия запретила въезд Шону Пенну и Бену Стиллеру за визиты в Украину

5 09837
Россия запретила въезд Шону Пенну и Бену Стиллеру за визиты в Украину
Американских актеров Шона Пенна и Бена Стиллера, поддерживающих Украину, а недавно награжденных Владимиром Зеленским орденами "За заслуги" III степени, включили в "черный список" в России. Теперь им на постоянной основе запрещено въезжать в страну-агрессора.

Список из 25 граждан США, в котором кроме звезд фигурируют чиновники, бизнесмены и сотрудники неправительственных организаций, опубликован на сайте российского министерства иностранных дел. Об этом сообщает "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

На сайте ведомства указано, что такое решение было принято "в порядке ответных мер на персональные санкции против граждан России, которые постоянно расширяются администрацией Дж.Байдена".

Напомним, Шон Пенн находился в Киеве в момент начала полномасштабной войны. Как отмечал актер, украинский народ и президент "стали историческими символами отваги и принципов". Второй раз Пенн посещал Украину в июне.

Читайте также: Зеленский наградил голливудских актеров Пенна, Стиллера и Честейн. ФОТО

По словам Бена Стиллера, который тоже был в Украине летом, ему было важно собственными глазами увидеть все происходящее и рассказать миру, что война должна прекратиться.

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    І як це вони переживуть, це травма на все життя ))
  • Amber
    Вони , мабуть , ридають від горя , якого їм завдали русинШвайн 🤣🤣🤣
  • Don Bessam dc0e2bc1
    в отместку киркоров очолыть рыспубликанскую баню всеялугандонии...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости