Джонсон поздравил Трасс и назвал поддержку Украины среди своих главных достижений в должности премьера Великобритании

Борис Джонсон подвел итоги своей работы и поздравил с победой свою преемницу в должности лидера Консервативной партии и премьера Великобритании Лиз Трасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Для меня было честью возглавлять Консервативную партию последние три года, получив наибольшее за десятилетие большинство, завершив процедуры Brexit, осуществляя надзор за самым быстрым в Европе развертыванием кампании вакцинации и оказывая жизненно необходимую помощь Украине.

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Мои поздравления Лиз Трасс с решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план, что делать с ростом стоимости жизни, как сплотить нашу партию и продолжить отличную работу по объединению и улучшению нашей страны. Сейчас время, чтобы все консерваторы на 100% сплотились вокруг нее", - заявил Борис Джонсон.