Еврокомиссия даст оценку Украине как стране-кандидату в ЕС в следующем году, - Варгеи

Европейская комиссия даст Украине свою оценку как кандидату в следующем году.

Об этом сообщил европейский комиссар по переговорам о расширении и европейской политике соседства Оливер Варгеи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы дадим нашу оценку Украине как стране-кандидату в следующем году. Не так давно мы (Европейская комиссия) подготовили наши выводы (по заявке Украины на членство в ЕС) и еще будем работать над другой частью выводов в отношении уровня соответствия Украины законодательству ЕС. Это мы должны будем сделать до конца года", - сказал Варгеи в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Говоря о перспективе предоставления Украине членства в ЕС, еврокомиссар констатировал, что процесс расширения "основывается на заслугах и всегда зависит от того, насколько выполнены Копенгагенские критерии". "Когда вы посмотрите на наши выводы, вы увидите очень четко, что нужно сделать для того, чтобы получить статус кандидата. Это семь критериев, где, как мы понимаем, Украина уже достигла определенного продвижения", - детализировал Варгеи.

По его словам, впереди еще много работы. "Всегда легко говорить о датах, о следующих шагах, но главное – выполнять практическую работу", - подчеркнул еврокомиссар.

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