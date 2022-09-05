ЕС призвал Украину как можно быстрее ратифицировать Римский статут

Европейский Союз призвал Украину как можно быстрее выполнить обязательство по ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МКС).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам 8-го заседания Совета ассоциации между ЕС и Украиной.

"Украина считает, что ее предложение о создании специального международного криминального трибунала за преступление агрессии против Украины должно быть дополнительно изучено. ЕС напомнил об обязательствах Украины в рамках Соглашения об ассоциации по ратификации Римского статута Международного уголовного суда и призвал Украину срочно выполнить это обязательство", - говорится в пресс-релизе.

Совет ассоциации решительно осудил российскую агрессивную войну против Украины.

"ЕС высоко оценил мужество и решительность украинского народа и его руководства в его борьбе за защиту суверенитета, территориальной целостности и свободы Украины и отметил свое непреклонное стремление помочь Украине реализовать свое неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее. Он высоко оценил гражданское общество Украины за его неизменную ключевую роль в развитии стойкости Украины против российской агрессии", - отмечается в документе.

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Также в Совете ассоциации отметили, что виновные в нарушении прав человека, зверствах и военных преступлениях, совершенных в условиях российской войны против Украины, и их соучастники должны быть привлечены к ответственности. В ЕС заявили о поддержке интенсивной работы прокурора МКС и генерального прокурора Украины в этом плане, гарантировали финансовую поддержку и поддержку в развитии институциональной способности этих усилий.