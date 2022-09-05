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Галущенко о ситуации на ЗАЭС: "Мир находится на грани атомной катастрофы"

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Галущенко о ситуации на ЗАЭС: "Мир находится на грани атомной катастрофы"
Мир снова оказался на грани атомной катастрофы, а единственный путь обеспечить ядерную безопасность деоккупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя обесточивание ЗАЭС, передает Цензор.НЕТ.

"Как только основная часть миссии МАГАТЭ уехала из ЗАЭС – и станция снова обесточина.

Последняя линия, соединявшая ее с энергосистемой Украины - ЛЭП 330 кВ ЗаТЕС - Ферросплавная - отключена из-за возникшего в результате обстрелов пожара.

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Какие-либо ремонты линий сейчас невозможны – вокруг станции ведутся боевые действия.

Мир снова находится на грани атомной катастрофы.

Декупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее – это единственный путь к обеспечению ядерной безопасности", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    ЗАЭС прое#али вместе с югом Украины. Вопросы к тем, кто прое#ал. Они рядом сидят.
  • Vsevolod Marchenko
    Таке враження, що переважна частина населення в школі не вчилась
    Вы что-нибудь про стержни, поглощающие нейтроны, слышали? Остановленный реактор это реактор с прекращеннойй цепной реакцией. Но само топливо остается разогретым еще долго и от него нужно отбирать тепло, охлаждая первый контур. Иначе пар может сорвать крышку на "кастрюле". Весь ужас в том, что охлаждать нечем . Дизель-генераторы не работают - кацапы украли солярку. Подвода электричества из энергосети Украины нет Остается только местная ТЭС, а что там делается хер кацапский знает.
  • Олександр Дніпро
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