По данным Der Spiegel, НАТО готово покрыть 50% запроса Украины на поставку зимней одежды, обуви и зимних палаток для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В конце июля министр обороны Алексей Резников направил запрос генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 тыс. украинских солдат, отмечает издание.

Через несколько недель после запроса США, Канада, Швеция и Финляндия согласились поставить зимнее обмундирование ВСУ. Позже к "зимнему пакету" решили присоединиться Германия, Дания и другие страны.

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