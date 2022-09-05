Движение Украины к членству в ЕС не заменяет Соглашение об ассоциации, - Боррель

В Еврокомиссии отметили, что движение Украины к членству в Евросоюзе, начавшееся с получением статуса кандидата и рекомендаций Еврокомиссии, не заменяет Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом рассказали европейские чиновники на брифинге после 8 заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Процедуры Соглашения об ассоциации не могут быть чем-то заменены", – ответил Жозеп Боррель.

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи отметил, что между соглашением об ассоциации и процессом приближения к членству действительно есть связь, поскольку благодаря соглашению об ассоциации Украина уже адаптировала свое законодательство к европейскому во многих сферах.

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"Впрочем, соглашение о свободной торговле - это не одно и то же, и уровень ответственности - тоже разный", - отметил Оливер Варгеи.

Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина должна выполнить все, что предусмотрено Соглашением об ассоциации, и параллельно выполнять те семь рекомендаций, которые Украина получила от Еврокомиссии вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.