Движение Украины к членству в ЕС не заменяет Соглашение об ассоциации, - Боррель
Об этом рассказали европейские чиновники на брифинге после 8 заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Процедуры Соглашения об ассоциации не могут быть чем-то заменены", – ответил Жозеп Боррель.
Еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи отметил, что между соглашением об ассоциации и процессом приближения к членству действительно есть связь, поскольку благодаря соглашению об ассоциации Украина уже адаптировала свое законодательство к европейскому во многих сферах.
"Впрочем, соглашение о свободной торговле - это не одно и то же, и уровень ответственности - тоже разный", - отметил Оливер Варгеи.
Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина должна выполнить все, что предусмотрено Соглашением об ассоциации, и параллельно выполнять те семь рекомендаций, которые Украина получила от Еврокомиссии вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.