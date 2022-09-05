СБУ разоблачила двух жительниц Львовщины, пропагандировавших "русский мир" в соцсетях

Спецслужба разоблачила на Львовщине двух приспешниц врага, активно участвовавших в деструктивных информационных кампаниях РФ против Украины.

Об этом сообщает СБУ во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после полномасштабного вторжения, используя аккаунты в соцсетях, злоумышленницы активизировали российскую пропаганду. Для массового распространения кремлевских нарративов среди украинцев они "разгоняли" призывы в поддержку вражеских войск, оправдывали преступления оккупантов и отрицали вооруженную агрессию.

В ходе следственно-оперативных действий установлено, что одна из женщин поддерживает тесные связи с родственниками из РФ, участвовавшими в вооруженной агрессии против Украины и представляющих угрозу национальной безопасности.

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В настоящее время фигуранткам сообщено о подозрениях в совершении преступлений по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

Продолжаются следственные действия.