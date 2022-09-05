Оккупант на Донбассе: "У бабки был нормальный дом, а мы пришли - его просто в кусочки", - перехват ГУР. АУДИО
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Российский военный, находясь в Донецкой области, рассказывает о стыде перед местными жителями за разрушения, вызванные оккупантами.
Об этом свидетельствует очередной перехват Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Какую родину защищаю? Бабку здесь увижу - мне стыдно ей в глаза смотреть. У нее был нормальный дом, а мы пришли - его прямо в кусочки", - рассказывает оккупант.