"Ї" - їб#ш русню: активисты движения сопротивления рисуют украинскую букву во временно оккупированном Мариуполе

Активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против оккупантских властей - изображают украинскую букву "Ї" в разных уголках города.

Об этом сказано в телеграм-канале Мариупольского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

Утром 5 сентября в телеграм-канале движение сопротивления Мариуполя призвало украинцев в городе приобщаться к такому протесту и рисовать в разных локациях украинскую букву "Ї", которую избрало своим символом.

"Пора поднимать голову! Русня должна твердо знать: они на чужой земле. Мы их не звали. Им нет места в нашем Мариуполе! В знак протеста - "Ї" на всех площадях города. В парке, в скверах, на столбах, заборах. "Ручкой, мелом, маркером. "Ї" - как знак независимости Украины. "Ї" - как знак сопротивления. "Ї" - їб#ш русню. Рабов в рай не пускают. Мы – не рабы", – отметили участники движения сопротивления.

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Одним из первых мест, где изобразили "букву сопротивления" стал центр города: здесь "Ї" появилась на тротуарной плитке у памятника Тарасу Шевченко.