Россия захватила Запорожскую АЭС, чтобы Украина не помогла энергией ЕС, - Кулеба

Россия пытается отобрать у Украины Запорожскую АЭС, чтобы та не смогла своей электроэнергией спасти от энергетического кризиса Евросоюз.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, комментируя отключение от питания ЗАЭС, передает Цензор.НЕТ.

Украина может помочь ЕС смягчить энергетический кризис этой зимой благодаря экспорту электроэнергии. Поэтому Россия пытается захватить Запорожскую АЭС и помешать нам. Украина и ЕС в одной лодке: мы должны оставаться вместе и победить Путина, прежде чем он принесет нам всем еще больше проблем ", – заявил он.

Напомним, 5 сентября, в результате постоянных обстрелов оккупантами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС с энергосистемой Украины.

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