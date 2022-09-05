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Россия захватила Запорожскую АЭС, чтобы Украина не помогла энергией ЕС, - Кулеба

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Россия захватила Запорожскую АЭС, чтобы Украина не помогла энергией ЕС, - Кулеба
Россия пытается отобрать у Украины Запорожскую АЭС, чтобы та не смогла своей электроэнергией спасти от энергетического кризиса Евросоюз.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, комментируя отключение от питания ЗАЭС, передает Цензор.НЕТ.

Украина может помочь ЕС смягчить энергетический кризис этой зимой благодаря экспорту электроэнергии. Поэтому Россия пытается захватить Запорожскую АЭС и помешать нам. Украина и ЕС в одной лодке: мы должны оставаться вместе и победить Путина, прежде чем он принесет нам всем еще больше проблем ", – заявил он.

Напомним, 5 сентября, в результате постоянных обстрелов оккупантами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС с энергосистемой Украины.

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Топ комментарии

  • Viktor Patrykei
    Росія захопила ЗАЕС тому що ми не організували оборону на кримському перешийку. Якби наша влада справді готувалася б до війни, то наші війська не зустрічали б кацапів під Херсоном і на правому березі Дніпра.
  • mrSmith
    Кацапи планували захопити Україну, а не аес.
    АЕС, це просто бонус.
  • nav svargi
    ce prosto BRED 80-tovo urovnja
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