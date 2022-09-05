Три беспилотника "Байрактар" из акции Притулы уже доставили в Украину, - руководитель Baykar Makina

Три беспилотника Bayraktar TB2, которые турецкая компания Baykar Makina пообещала бесплатно передать украинской стороне в рамках проекта "Народный Байрактар", уже доставлены в Украину.

Об этом в городе Кельце в Польше на Международной выставке оборонной промышленности (MSPO 2022) сообщил Укринформу гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине", - сказал Байрактар.

Как подчеркнул турецкий предприниматель, Украина сейчас страдает от безосновательной и несправедливой агрессии. В результате многие люди в Украине мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что турецкая компания тоже хотела присоединиться к этой акции, поэтому было принято решение не брать деньги за эти беспилотники, а согласовано, что собранные средства будут израсходованы на гуманитарные проекты.

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Байрактар ​​добавил, что турецкая сторона поддерживает суверенитет Украины, желает украинцам мира и уважает сопротивление украинской нации против агрессии за независимость страны.

Как сообщалось, в конце июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что украинцы за три дня перечислили денег на приобретение четырех ударных беспилотников Bayraktar для Вооруженных сил Украины.

Впоследствии турецкая компания сообщила, что передаст Украине три беспилотника бесплатно, а собранные фондом Притулы деньги будут потрачены на гуманитарную помощь украинцам.

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