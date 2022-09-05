В Украине 10% бригад скорой помощи готовятся реагировать на ядерную и химическую угрозы, - главный санврач Кузин

В Украине 10% бригад экстренной медицины были перестроены на оказание помощи при химической, биологической и ядерной опасности.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Зеркалу недели", передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о специально обустроенных бригадах, которые имеют либо антидоты, либо костюмы, либо средства индивидуальной защиты для оказания помощи пострадавшим в зоне поражения.

"Полностью быть готовыми, например, к применению оружия массового поражения почти невозможно. Сейчас мы больше фокусируемся на том, чтобы подготовить систему, чтобы она могла быстро выявлять любые риски", - говорит он.

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В частности, в ряде регионов уже прошли тренинги для региональных специалистов по дозиметрии и радиационной защите. Основная функция таких специалистов – обеспечить эффективное реагирование в области.

Кузин рассказал, что в Днепре были проведены учения, в ходе которых отрабатывали эвакуацию населения в случае аварийной ситуации на Запорожской АЭС.

Он также отметил, что каждая громада устанавливает свои схемы оповещения населения – от громкоговорителей до дворовых чатов или объявлений.

Кузин посоветовал жителям прифронтовых или оккупированных территорий обратиться к местным властям и выяснить, какой именно тип информирования там работает.