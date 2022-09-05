Прибытие до 10 тыс. паломников-хасидов ожидается в Умани на празднование Рош ха-Шана в этом году, - Черкасская ОВА

В Умань на празднование Рош ха-Шана уже приехали более тысячи паломников. В общей сложности город ожидает принять в этом году до 10 тысяч хасидов.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Я надеюсь, что они осознано в значительно меньшем количестве нас будут посещать. Но рассчитываем, что все равно до 10 тысяч из них (паломников. - Ред.) будет", - сказал Табурец.

По его данным, в настоящее время в Умань уже прибыли около 1100 паломников. Активное прибытие паломников глава ОВА ожидает 18-19 сентября. Он подчеркнул, что местные власти предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине.

"Они уверяли, что у них тоже там в Израиле практически постоянная война и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, не акцентировать внимание, что мы категорически против", - подчеркнул глава ОВА.

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В связи с рисками ракетных ударов и террористической угрозы в Умани на период с 19 по 30 сентября ужесточаются меры безопасности.

Предусматривается, в частности: