Прибытие до 10 тыс. паломников-хасидов ожидается в Умани на празднование Рош ха-Шана в этом году, - Черкасская ОВА
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Я надеюсь, что они осознано в значительно меньшем количестве нас будут посещать. Но рассчитываем, что все равно до 10 тысяч из них (паломников. - Ред.) будет", - сказал Табурец.
По его данным, в настоящее время в Умань уже прибыли около 1100 паломников. Активное прибытие паломников глава ОВА ожидает 18-19 сентября. Он подчеркнул, что местные власти предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине.
"Они уверяли, что у них тоже там в Израиле практически постоянная война и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, не акцентировать внимание, что мы категорически против", - подчеркнул глава ОВА.
В связи с рисками ракетных ударов и террористической угрозы в Умани на период с 19 по 30 сентября ужесточаются меры безопасности.
Предусматривается, в частности:
- запрет на проведение любых массовых мероприятий;
- запрет на продажу алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;
- усиление пропускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;
- запрет на движение транспортных средств и парковку на отдельных участках улично-дорожной сети;
- ограничение доступа к местам паломничества.