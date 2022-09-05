Врач не советует Папе Римскому Франциску отправляться с визитом в Украину или Россию

Папа Римский Франциск заявил, что его врач выступает против идеи визита в Украину или Россию из-за состояния его здоровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет сайт канала CNN Portugal, которому понтифик дал интервью.

"Тема поездки находится в подвешенном состоянии. Я пока не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита в Украину или Россию.

Понтифик добавил, что "находится в постоянном контакте" с Москвой и Киевом.

По его словам, его врач против таких поездок из-за состояния его здоровья, в частности, из-за травмы колена, восстановление которого замедлилось вследствие недавней поездки в Канаду. Лечащий врач понтифика после этого заявил, что ему не следует совершать визиты в какие-либо страны как минимум до запланированной на 13-15 сентября поездки в Казахстан.

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