В Украине уже верифицировали 326 миллиардов долларов прямого ущерба от агрессии России

На скорейшее восстановление нужно $17 млрд, из которых $3,4 млрд Украина получит уже в этом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам 8-го заседания Совета ассоциации между ЕС и Украиной в понедельник, 5 сентября.

"Министерство развития громад и территорий совместно с Всемирным банком верифицировали нанесенный Россией ущерб на 326 млрд долларов. То есть, это прямые убытки, которые на сегодняшний день уже верифицированы, физические убытки", - заявил Шмыгаль в Брюсселе.

По его словам, из этой суммы $105 млрд составляет верифицированная сумма, которая необходима для восстановления различных объектов.

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Шмыгаль добавил, что на скорейшее восстановление необходимо $17 млрд, из которых $3,4 млрд Украина получит уже в этом году, а остальное – в 2023 году.