Из плена вернули почти 600 человек, среди них около 100 гражданских, остальные - военные, - Национальное информбюро

На сегодняшний день возвращены из плена почти 600 человек - это около 100 гражданских и остальные военные.

Как информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель Национального информационного бюро Александр Смирнов в эфире телеканала "Эспрессо".

"На сегодняшний день возвращены из плена почти 600 человек - это около 100 гражданских и остальные военные. Что касается депортированных, то с одной стороны цифры очень ужасные, с другой стороны, нет точных цифр, потому что у нас нет доступа к территории агрессора, соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор, - это более 3 млн человек принудительно депортированных людей на их территорию, из них около 600 тыс. детей", - отметил Смирнов.

По его словам, возвращение людей на территорию Украины происходит очень сложно.

"Мы также собираем данные и верифицируем людей - это более 30 тыс. взрослых и почти 7300 детишек. Люди сами выбираются с территории государства-агрессора или есть люди, которые связываются с Министерством по вопросам реинтеграции и это индивидуальный возврат детишек. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули", - добавил Смирнов.

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