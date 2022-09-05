Армия РФ потеряла в Украине 80 тыс. убитыми, ранеными и пленными, - Уоллес

Российская армия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей и потеряла более 80 тыс. убитыми, ранеными, пленными и дезертирами.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая перед британскими депутатами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава. По оценкам, на сегодняшний день погибло более 25 000 российских солдат, а всего, если учитывать убитых, захваченных в плен и зарегистрированных десятков тысяч дезертиров, это более 80 000 убитых, раненых и других категорий", – сказал британский министр обороны.

Он прогнозирует, что такие потери окажут долгосрочное влияние на российскую армию и ее будущую боеспособность.

Уоллес подчеркнул, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей, и сейчас идет 194-й день "того, что в целом должно было стать месячной кампанией".

Читайте также: Великобритания расширит программу обучения украинских военных

Что касается контрнаступления Украины на юге, Уоллес заявил, что Украина нанесла серьезный ущерб ряду речных переправ с целью ограничить логистическую поддержку России.

"На сегодняшний день украинская армия вступает в бой с российскими войсками, реализуя как артиллерийские, так и наземные операции. Они добиваются реальных успехов, но понятно, как мы видели в других местах этого конфликта, бои близкие и тяжелые, и Украина несет потери, связанные с атакующими силами", – сказал глава Минобороны Британии.