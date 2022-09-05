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Армия РФ потеряла в Украине 80 тыс. убитыми, ранеными и пленными, - Уоллес

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Армия РФ потеряла в Украине 80 тыс. убитыми, ранеными и пленными, - Уоллес
Российская армия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей и потеряла более 80 тыс. убитыми, ранеными, пленными и дезертирами.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая перед британскими депутатами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава. По оценкам, на сегодняшний день погибло более 25 000 российских солдат, а всего, если учитывать убитых, захваченных в плен и зарегистрированных десятков тысяч дезертиров, это более 80 000 убитых, раненых и других категорий", – сказал британский министр обороны.

Он прогнозирует, что такие потери окажут долгосрочное влияние на российскую армию и ее будущую боеспособность.

Уоллес подчеркнул, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей, и сейчас идет 194-й день "того, что в целом должно было стать месячной кампанией".

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Что касается контрнаступления Украины на юге, Уоллес заявил, что Украина нанесла серьезный ущерб ряду речных переправ с целью ограничить логистическую поддержку России.

"На сегодняшний день украинская армия вступает в бой с российскими войсками, реализуя как артиллерийские, так и наземные операции. Они добиваются реальных успехов, но понятно, как мы видели в других местах этого конфликта, бои близкие и тяжелые, и Украина несет потери, связанные с атакующими силами", – сказал глава Минобороны Британии.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Олег Шарп, блогер:
    Вчера имел разговор с журналистом с Флориды. На мой основной вопрос: "Что принципиально в Вашингтоне изменили эти полгода войны в Украине?" ответ был без секунды раздумий: "Белый Дом перестал бояться Россию."

     - "А как же быть, с тем, что "Мы ещё не начинали?"" (видели бы вы этот взгляд!)) ответил: "В реале российская военная машина показала не 10% своего потенциала, и не 50%. Задействовано всё, что есть, кроме ядерного оружия. Россия выложилась на 100% и уже потеряла 30%. Израсходована подавляющая часть высокоточки, огромное количество артснарядов, потеряны тысячи единиц бронетехники, десятки летательных аппаратов, израсходована значительная часть ресурса систем. И нарастить производство в принципе невозможно. Солдат набирают по тюрьмам и помойкам в то время как подавляющая часть населения игнорируют войну в принципе. А обещания пропаганды, что "как только Россия снова станет сверхдержавой, то сразу кратно повысится благосостояние народа" - чистая дурка для слабоумных. 30 лет российской власти показали, что такое русский народ и где его место."
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Alexander Kovalenko @zloy_odessit
    Что тут скажешь... Так русских солдат давно не называли! Утилизация отходов
    Так вот оказывается какова настоящая цель так называемой специальной военной операции - забота об экологии россии!
  • Перехватчик
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