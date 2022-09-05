Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по волейболу
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZREVATEL.
Как отмечается, подопечных Угиса Крастиньша считали аутсайдерами встречи. Ставки на победу "оранжевых" принимались с коэффициентом 1,33. А на успех наших соотечественников можно было поставить с котировкой 3,25.
Однако украинские волейболисты показали невероятный перформанс. Особенно замечательно нашей команде удался второй сет, в котором "желто-синие" шесть раз зарабатывали очки благодаря блоку.
Самым результативным в составе сборной Украины стал Василий Тупчий, набравший 14 очков. Отметку в 10 пунктов также перешагнули Юрий Семенюк (10), Илья Ковалев (12) и Олег Плотницкий (11).
Далее в четвертьфинале подопечные Крастиньша сразятся со словенцами. Игра состоится в среду, 7 сентября.
Как сообщалось, для нашей команды это стало первым участием в мировом первенстве с 1998 года.