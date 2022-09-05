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Через Украину пройдет интернет-кабель, соединяющий Европу и Азию, - Минцифры

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Через Украину пройдет интернет-кабель, соединяющий Европу и Азию, - Минцифры
По дну Черного моря планируют проложить интернет-кабель, который будет проходить через территорию Украины и соединит Европу и Азию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Продолжаем удаляться от российского соседа-агрессора на телеком-фронте. Чтобы пользоваться иностранными онлайн-сервисами можно было быстрее и безопаснее, Минцифра договорилась о сотрудничестве с международной компанией Vodafone Group", - говорится в сообщении.

В планах - строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых дата-центров и усиление существующей сети.

В Минцифры отметили, что из 5,4 млрд интернет-пользователей более половины сконцентрировано в Азии и на Ближнем Востоке.

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"Новые технологии требуют обмена огромным объемом данных. Так Украина станет цифровым хабом Европы. С лучшими условиями для международных компаний, таких как Meta, Google, Amazon", - отметили в ведомстве.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    До чого тут Каховська гес, коли тут найвеличніший ''хабає" азію. За їхніми баченнями скоро станемо міжгалактичним ''хабом"!! Дурню, війну спочатку закінчити треба перемогою!!!
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Вірогідно що після війни в Україні буде інтернет навіть в глухих селах
    В Європі інтернет є повсюди і він якісний
  • olele
    російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію

    Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог продовжує вчиняти протиправні дії на Херсонщиніі: «Так, російські загарбники відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей». https://t.me/operativnoZSU/40002
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