Через Украину пройдет интернет-кабель, соединяющий Европу и Азию, - Минцифры

По дну Черного моря планируют проложить интернет-кабель, который будет проходить через территорию Украины и соединит Европу и Азию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Продолжаем удаляться от российского соседа-агрессора на телеком-фронте. Чтобы пользоваться иностранными онлайн-сервисами можно было быстрее и безопаснее, Минцифра договорилась о сотрудничестве с международной компанией Vodafone Group", - говорится в сообщении.

В планах - строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых дата-центров и усиление существующей сети.

В Минцифры отметили, что из 5,4 млрд интернет-пользователей более половины сконцентрировано в Азии и на Ближнем Востоке.

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"Новые технологии требуют обмена огромным объемом данных. Так Украина станет цифровым хабом Европы. С лучшими условиями для международных компаний, таких как Meta, Google, Amazon", - отметили в ведомстве.