Законопроект №7654, который сегодня "слуги народа" провели через комитет ВР, направлен на недопущение отдельных кандидатов к конкурсу на директора НАБУ, - Леменов
Об этом заявил глава правления общественной организации StateWatch Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.
"Законопроект #7654, который "слуги" сегодня протянули на парламентском комитете, который якобы унифицирует требования к руководителям топовых органов правопорядка, включая НАБУ, это именно та лакмусовая бумажка, которая характеризует власть относительно желания перемен.
Предложения изменений – полное дерьмо, направленное на недопущение отдельных кандидатов к конкурсу на директора НАБУ, а также закладывает бомбу замедленного действия под следующего руководителя Бюро. Такое принимать ни в коем случае нельзя.
Завтра опубликую полноценный анализ по законопроекту, но скажу только, что в таком ракурсе команда Зеленского не очень далеко ушла от команды Порошенко. Мы уже это проходили в 2016-2019 годах", - рассказал он.