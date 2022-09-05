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Законопроект №7654, который сегодня "слуги народа" провели через комитет ВР, направлен на недопущение отдельных кандидатов к конкурсу на директора НАБУ, - Леменов

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Законопроект №7654, который сегодня "слуги народа" провели через комитет ВР, направлен на недопущение отдельных кандидатов к конкурсу на директора НАБУ, - Леменов
Законопроект #7654 относительно унификации требований к руководителям отдельных государственных органов, который сегодня согласовал профильный комитет Верховной Рады, - это лакмусовая бумажка, характеризующая власть по желанию перемен, ведь закладывает бомбу замедленного действия под следующего руководителя НАБУ.

Об этом заявил глава правления общественной организации StateWatch Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Законопроект #7654, который "слуги" сегодня протянули на парламентском комитете, который якобы унифицирует требования к руководителям топовых органов правопорядка, включая НАБУ, это именно та лакмусовая бумажка, которая характеризует власть относительно желания перемен.

Предложения изменений – полное дерьмо, направленное на недопущение отдельных кандидатов к конкурсу на директора НАБУ, а также закладывает бомбу замедленного действия под следующего руководителя Бюро. Такое принимать ни в коем случае нельзя.

Завтра опубликую полноценный анализ по законопроекту, но скажу только, что в таком ракурсе команда Зеленского не очень далеко ушла от команды Порошенко. Мы уже это проходили в 2016-2019 годах", - рассказал он.

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