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Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине

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Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине
В результате вражеского ракетного удара начался сильный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как отмечается, в понедельник, 5 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Карповской громаде Криворожского района Днепропетровской области.

"Уже к вечеру враг ударил ракетами по Карповской громаде Криворожского района. Уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там. Произошел сильный пожар. Работают пожарные", - сообщили спасатели.

В ГСЧС добавили, что сведения о масштабах разрушений и пострадавших выясняются.

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Топ комментарии

  • Dmitry Begemotovich
    Кто же мог подумать что орки могут ударить по нефтебазе?
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Коли нафтобазу наповнили паливом,зрадники,котрі про це знали ,доклали рашистам.Хто відає про заповнення паливом нафтобази,той і здав
  • Konsatntin Kotsan
    Тільки дебіли під час війни зберігають паливо в наземних резервуарах...
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