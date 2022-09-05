Генпрокурор Костин надеется на увеличение количества стран в Совместной следственной группе, расследующей военные преступления россиян в Украине
"Я приветствую заинтересованность привлечения большего количества стран к этому формату (JIT). Убежден, что члены JIT на встрече в октябре позволят нам обсудить это. Также, как и другие темы, которые позволят улучшить эффективность наших усилий в детальном формате", - сказал Костин, выступая в понедельник на открытии выставки Russian Warcrimes в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, участие Международного уголовного суда в процессе расследования военных преступлений имеет большое значение на национальном и международном уровнях.
"Мы видим МУС главным сторонником справедливости на международном уровне. Прокурор Хан уже был трижды в Украине, и его команда работала непосредственно на местах совершения преступлений. Таким образом, у них есть четкое понимание ситуации. У нас достаточно эффективная повестка дня совместной работы. Надеюсь, что в ближайшем будущем результаты нашей работы принесут результаты", - подчеркнул генпрокурор.
Генпрокурор заверил, что Украина будет прилагать максимальные усилия для эффективной работы МУС.
Что касается преступлений агрессии, то, как отметил генпрокурор, МУС не может расследовать эту категорию преступлений. "Но мы не можем оставить это безнаказанным. Поэтому создание специального международного трибунала для расследования и привлечения к ответственности за преступления агрессии является главной задачей для Украины", - подчеркнул Костин.
Он выразил убеждение, что консенсус мирового сообщества в этом вопросе даст мощный сигнал к тому, что эти преступления не останутся не расследованными.
Также генпрокурор назвал логичной и адекватной мерой воздействия на страну-агрессора конфискацию активов для восстановления Украины по окончании войны