Макрон выступил за вывод российских войск с территории ЗАЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия должна вывести свои войска с территории Запорожской атомной электростанции, так как это единственный способ обеспечить безопасность на ядерном объекте.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Во время телефонного разговора, который длился почти полтора часа, Макрон и Зеленский обсуждали в том числе ситуацию на Запорожской АЭС и визит миссии МАГАТЭ.

Макрон заявил о настоятельной необходимости обеспечения безопасности и сохранности ядерных установок, что, как он подчеркнул, возможно только путем вывода российских войск. Он также подтвердил свою решимость уважать суверенитет Украины над ЗАЭС.

Французский лидер также заявил о решимости противодействовать расколу мира перед последствиями войны и под влиянием манипулирования информацией со стороны России.

Читайте также: Зеленский и Макрон проговорили более полутора часов: о ситуации на фронте, МАГАТЭ и Запорожской АЭС